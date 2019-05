CANEVA - THE AQUAPARK, al via la stagione 2019

La stagione 2019 di CANEVA punta fortemente sul concetto della “ENHANCED EXPERIENCE”, ovvero un’esperienza di visita sempre più coinvolgente e di qualità: l’obiettivo è quello di creare una giornata memorabile per tutta la famiglia, che sappia quindi amalgamare alla perfezione divertimento e relax in un ambiente fuori dall’ordinario. Dalle attrazioni ai punti ristoro, dai particolari scenografici alle aree dove riposarsi e prendere il sole, sono tanti i dettagli da scoprire! Ma anche sotto il profilo dei servizi il parco si rivela sempre più attento alle esigenze degli Ospiti.

Dopo il successo ottenuto nella stagione 2018, il villaggio CABANAS CLUB presenta nel 2019 una nuova spettacolare KING CABANA, che va a completare l’offerta delle 11 già presenti: un doppio gazebo con vasca idromassaggio ad uso esclusivo, sarà a disposizione degli Ospiti che desiderano arricchire la propria giornata con un servizio “premium”, e potersi così sentire come un vero V.I.P.

Nei pressi della CORAL BAY e del divertente CRAZY RIVER, il 2019 porta con se anche il nuovissimo punto ristoro GOLD FRIED CHICKEN, un fast-food tematizzato con tanti posti a sedere all’ombra che propone, in esclusiva per CANEVA, un gustosissimo pollo fritto dalle caratteristiche uniche.

In tutto il parco numerosi dettagli scenografici vanno ad arricchire il “look and feel” della mitica ambientazione dell’isola caraibica di CANEVA: dai rinnovati edifici della Main Street, il viale che accoglie i visitatori con i suoi negozi e i deliziosi punti ristoro, alla grande torre scivoli da cui svettano TWIN PEAKS e STUKAS BOOM, dalle nuove rocce che valorizzano ancor più angoli e attrazioni come TYPHOON e LAZY RIVER, a tutti i nuovi elementi tematici che contribuiscono ad abbellire sempre più gli ambienti del parco.

E per rendere ancor più gradevole la giornata degli Ospiti di CANEVA, sono stati implementati nuovi servizi tra i quali asciugacapelli e docce comfort, armadietti di sicurezza con ricarica per il cellulare, toilette completamente rinnovate e dal look moderno e funzionale.