Settore alimentare: il Cantiere Edile di Vega-Sercam di Bonisiolo si espande

MOGLIANO VENETO Dopo mesi di studi, confronti e tanto lavoro, il Cantiere Edile di Vega-Sercam di via Altinia a Bonisiolo di Mogliano è arrivato, con impegno e fatica da parte delle imprese incaricate, alla realizzazione del tetto. L'opera, di oltre 40mila metri quadri di copertura, fra depositi e uffici, è stata commissionata ai Gruppi Grigolin e Setten Genesio dal Gruppo Vega, solida realtà della Distribuzione Organizzata operante nel commercio alimentare e non, attivo in Veneto e Friuli-Venezia Giulia con una rete di oltre 300 punti vendita. In sei mesi 350 persone hanno lavorato a pieno regime arrivando a questo eccellente risultato.

