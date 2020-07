Confcommercio, Capraro il più giovane tra gli eletti al Consiglio nazionale

Federico Capraro, presidente di Unascom-Confcommercio della provincia di Treviso, 45 anni, è il più giovane dei presidenti eletti nel consiglio nazionale di Confcommercio

Mentre Sangalli incassa la riconferma alla carica di presidente nazionale per il quarto mandato consecutivo (2021-2025), il Veneto fa il pieno di rappresentanza conquistando l’ingresso di tutti i presidenti delle 7 province nel Consiglio nazionale. Federico Capraro, coneglianese, avvocato, albergatore, presidente sia della Confcommercio provinciale (Unascom) che dell’Associazione mandamentale di Treviso (Ascom), con i suoi 45 anni conquista anche il primato del più giovane presidente territoriale che siede in Consiglio. Capraro è alla guida della Confcommercio provinciale dal 2019 ma ha maturato significative esperienze di rappresentanza nel settore del commercio (nella delegazione di Conegliano) e nel turismo, sia come presidente provinciale che come vicepresidente regionale di Federalberghi. In Confcommercio ha avuto varie cariche ed ora guida una struttura provinciale, l’Unascom, che conta 4 mandamenti autonomi: Treviso, Castelfranco, Oderzo, Vittorio Veneto e ben 10 delegazioni territoriali per un totale complessivo di 7000 imprese del terziario associate e circa 20 gruppi sindacali attivi. «A Sangalli - conferma Capraro - va il nostro più sentito augurio, rappresenta la continuità e potremo dare seguito ai progetti intrapresi nella rappresentanza della piccola impresa. Confcommercio rappresenta i settori più colpiti dalla pandemia ed ora è più che mai necessario contare su un forte collegamento con la rappresentanza nazionale. Il nuovo Consiglio nazionale (circa 70 gli eletti in rappresentanza dei territori e delle categorie) e vede vari rinnovi e conferma che i corpi intermedi sono in grande trasformazione».