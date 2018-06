A Casale sul Sile arriva l'FTTH di Open Fiber

Anche la provincia di Treviso accelera con la fibra ultraveloce di Open Fiber. A Casale sul Sile sono partiti i lavori per cablare quasi 600 unità immobiliari, tra imprese e abitazioni, in modalità FTTH (Fiber To The Home), e realizzare una rete che consentirà di beneficiare di una velocità di connessione di almeno 100 Megabit per secondo, assicurando quindi performance eccellenti nella navigazione. I cantieri sono stati inaugurati alla presenza del Sindaco Stefano Giuliato, del Vicesindaco Lorenzo Biotti, dell’Assessore Celestina Segato e dei responsabili degli Uffici Tecnici comunali.

Questo progetto si è reso possibile grazie alla convenzione firmata tra il Ministero per lo Sviluppo Economico, la Regione Veneto, i Comuni interessati e Infratel Italia, società “in house” del Ministero. La convenzione ha permesso l’emissione da parte di Infratel del primo bando di gara per la costruzione e la gestione di una rete a banda ultra larga nelle cosiddette “aree bianche”, vinto da Open Fiber, la società attiva in tutto il territorio nazionale per costruire e gestire un’infrastruttura in fibra ottica. La rete sarà data in concessione per 20 anni a Open Fiber, che ne curerà anche la manutenzione, e rimarrà di proprietà pubblica. Il primo bando Infratel interessa 3043 comuni di Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto. Open Fiber si è aggiudicata anche il secondo bando Infratel per il cablaggio di altre dieci Regioni e della Provincia autonoma di Trento.

“Siamo orgogliosi di questo investimento che è strategico per il nostro territorio – ha osservato il Sindaco di Casale sul Sile Stefano Giuliato – questa infrastruttura consente l’abilitazione ad una serie di servizi per i cittadini, per gli enti e per le imprese che sono fondamentali per rendere più attrattiva la nostra città. Da queste opportunità dipendono anche la qualità e lo sviluppo del nostro Comune”.

Il piano prevede un investimento complessivo di circa 320mila euro per realizzare un’infrastruttura di oltre 21 km, mentre 400 milioni di euro è la somma totale che sarà destinata alla realizzazione di infrastrutture per la banda ultra larga nei comuni veneti che rientrano nelle aree “bianche” o a “fallimento di mercato”. I lavori sono già partiti e si concluderanno entro otto mesi.

“Il nostro è un intervento finalizzato a portare la rete in quelle aree dove nessun altro operatore ha dichiarato di voler investire – ha spiegato il Regional Manager di Open Fiber per il Veneto Federico Cariali – quando sarà possibile, utilizzeremo infrastrutture di rete e cavidotti sotterranei già esistenti per limitare gli eventuali disagi per la comunità, mentre gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative sostenibili e basso impatto ambientale. È un progetto fondamentale per accelerare il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e stimolare la produttività imprenditoriale”.

“La collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Casale sul Sile è ottima – ha sottolineato il Field Manager di Open Fiber Edoardo Vicariotto – speriamo lo sia anche con tutti gli altri comuni del trevigiano inclusi nel bando Infratel, in modo che presto i cittadini possano beneficiare dei vantaggi della rete a banda ultra larga”.

Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Una volta conclusi i lavori, l’utente non dovrà far altro che contattare un operatore, scegliere il piano tariffario e navigare ad alta velocità, cosa fino ad oggi impossibile in alcuni luoghi del territorio. Anche le sedi della pubblica amministrazione saranno connesse con la fibra ottica, al fine di migliorare le relazioni con i cittadini e di aumentare la produttività e la competitività delle imprese presenti sul territorio.