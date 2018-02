Lefim firma il primo outlet della ristorazione in Italia

CASARSA DELLA DELIZIA E’ Ristodom il primo outlet dedicato alla ristorazione in Italia che, considerati i successi, amplia la sua presenza a Casarsa della Delizia (PN) in un immobile firmato Lefim|Gruppo Basso. L’azienda offre una gamma completa di macchine per la ristorazione. Il sito www.gastrodomus.it vanta infatti più di 12000 prodotti a catalogo offrendo ai suoi clienti attrezzature professionali per bar, ristoranti, pizzerie, fast food, macellerie, pasticcerie, gelaterie, privati appassionati e non solo. Da Ristodom è possibile trovare tutto il necessario per rinnovare o realizzare il proprio locale a prezzi ultra vantaggiosi rispetto al mercato.

Ristodom è formata da uno staff motivato, specializzato e con un’ottima conoscenza dei prodotti, impegnato quotidianamente nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni d’avanguardia, efficaci e innovative, al fine di soddisfare pienamente le esigenze dei suoi clienti. Tutte le macchine per la ristorazione poste nel mercato vengono controllate e selezionate accuratamente da esperti del settore, in modo da poterne certificare l’elevata qualità, l’efficienza, la resistenza e la praticità d’uso. “L’investimento crescente delle aziende all’interno dei nostri immobili, è per noi motivo di vanto” commenta Simone Dal Sie da Lefim|Gruppo Basso che racconta come questa realtà aziendale si sia sviluppata, in termini di ampliamento, nel corso degli anni.

“Erano circa 250 i metri quadrati iniziali” dice Dal Sie, “negli anni abbiamo assistito a una crescente evoluzione che consta, ad oggi, circa 3.000 mq di superficie”. Ristodom rappresenta per Gruppo Basso l’esempio di come sia possibile svilupparsi nel tempo anche all’interno di uno stesso immobile. Infatti la trevigiana Lefim ha costruito il suo valore anche mediante la progettazione di siti industriali concepiti per favorire la crescita delle aziende al suo interno che si traduce, in termini pratici, in un risparmio di tempo e di denaro per la committenza. “Ci sentiamo di ringraziare il titolare di Ristodom SRL, il Signor Stefano Carnielli, per la fiducia accordata alla nostra azienda in tutti questi anni” conclude Dal Sie.

Il sito industriale di Casarsa della Delizia (PN) gode di una posizione strategica, lungo la strada statale Pontebbana, ad appena 6 km dall’uscita “Cimpello” della A28 (Pordenone-Portogruaro) e a 8 km dall’uscita “Cimpello-Sequals”. All’interno possiamo trovare ancora delle unità sfitte ideali per attività commerciali, uffici, forniti d’impianto di condizionamento, laboratori e spazi espositivi con vetrine fronte strada. Finiture di qualità, ampi parcheggi di pertinenza e piazzali di manovra sono garantiti.