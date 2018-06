La Elektra di Dosson premiata a Milano per il suo video

CASIER Elektra, l’azienda di Dosson di Casier che dal 1947 produce macchine da caffè di alta gamma, è stata premiata domenica, al Teatro alla Scala di Milano, con il premio YouCamera 2018 per il proprio video aziendale Take a walk with. Alla premiazione è intervenuto l’Amministratore delegato Federico Fregnan, che ha ricevuto l’importante riconoscimento dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal Presidente della Camera di Commercio di Milano –Monza Brianza - Lodi Carlo Sangalli. E’ stata proiettata anche una clip del video vincitore, che mostra una ballerina che con leggerezza si muove tra gli spazi dell’azienda: “volevamo rappresentare lo spirito di mio padre Florindo, scomparso nel 2016, che continua ad essere la ‘guida’ dell’azienda da lui fondata”, ha detto Federico Fregnan.

Il premio YouCamera intende incentivare l’uso del video come strumento di comunicazione aziendale e promuovere tra le pmi di tecnologie e strumenti di condivisione come leva strategica per affrontare le sfide della competitività. Elektra è l’azienda della famiglia Fregnan che da oltre 70 produce macchine da caffè espresso di alta qualità e dal design elegante. Il fondatore è stato Florindo Fregnan, con le macchine dal marchio La Tarvisium poi evoluto in Elektra. Oggi il testimone è raccolto da Federico e Andrea Fregnan. Tra i clienti dell’azienda, oltre a grandi locali e catene di caffè in Italia e nel mondo, anche personaggi come Celine Dion, Sylvester Stallone e Sting. www.elektrasrl.com