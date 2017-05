Inaugurazione del Terraglio Est: "Serve una risposta immediata sull'inaugurazione"

TREVISO Apprendiamo con sconcerto del nuovo rinvio dell'apertura del primo stralcio del Terraglio Est e delle motivazioni dell'ennesimo ritardo accumulato da un'opera considerata strategica per la sopravvivenza e lo sviluppo di una delle zone produttive più importanti della provincia di Treviso. Due settimane fa eravamo stati convocati, unitamente alle altre categorie produttive, dall'Amministrazione comunale di Casier ad un incontro per discutere della ricaduta della nuova viabilità sul traffico locale e dei suoi possibili sviluppi futuri. In quell'occasione ci era stato riferito di un probabile slittamento dell'apertura di uno-due mesi rispetto al termine di maggio, senza però ricevere particolari giustificazioni sul ritardo comunicato da Veneto Strade. Ora l’ennesima doccia fredda, dopo tanta attesa, che rende giustificata la rabbia delle imprese. Ci attendiamo una risposta immediata da parte di tutti i soggetti responsabili affinché venga fissata, entro il termine da ultimo promesso alle imprese, la data definitiva di apertura della nuova viabilità.



Fiorenzo Corazza

Vicepresidente di Unindustria Treviso delegato al Territorio