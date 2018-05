Confartigianato Castelfranco: riconoscimenti a quattro aziende associate

CASTELFRANCO VENETO Venerdì 25 maggio alle ore 14.30 avrà luogo a Treviso, nel Salone Borsa della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, la tradizionale cerimonia della premiazione della “Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico” alla presenza delle Autorità che vedrà insignite ben quattro ditte associate alla Confartigianato Castelfranco, fra i 52 premiati delle due province. Saranno premiati con diploma di benemerenza e medaglia lavoratori, imprenditori ed imprese che si sono distinti nelle diverse categorie di attività.

La nuova Camera di Commercio di Treviso-Belluno, ha bandito la prima edizione del Premio biennale, confermando il valore di una delle iniziative più significative dell'Ente, con l'obiettivo di rendere omaggio al lavoro, allo spirito imprenditoriale e allo sviluppo economico espresso dai due territori che ha eco in tutto il mondo. Inoltre, verranno assegnati, premi 'motu proprio' a quattro imprese del territorio che hanno introdotto miglioramenti strutturali ed organizzativi, realizzando considerevoli progressi inmateria di risultati di produzione e di valore sociale. Per concludere, sarà consegnato un attestato di benemerenza ai lavoratori insigniti a Treviso e a Belluno della Stella al Merito del Lavoro negli anni 2016 e 2017. La valutazione è stata deliberata dalla Giunta Camerale tenendo conto dell'anzianità di serivizio/attività. La Giunta assegnerà insindacabilmente i premi sulla base della graduatoria formatasi. Il riconoscimento che interessa e coinvolge le ditte associate alla Confartigianato Castelfranco riguarda la categoria 'Imprese Artigiane'. L'anzianità richiesta per la categoria dev'essere di almeno 40 anni di ininterrottà attività.

Saranno premiati:

• GUIDOLIN SRL, con sede a Resana, si occupa di costruzione di serramenti e carpenteria e si presenta con un'anzianità dell'impresa di 77 anni e 6 mesi;

• TRE ALBI SNC DI TRENTIN BITTANTE & ALBANESE, con sede a Vedelago, si dedica ad attività di cromatura ed esecuzione trattamenti galvanici, esecuzione di ogni altra lavorazione affine o complementare ed altre lavorazioni meccaniche apportando a 42 anni e 11 mesi l'anzianità dell'attività;

• OMECC DI FERRO BRUNO con sede a Resana, da 40 anni e 11 mesi officina di tornitura e fresatura;

• REAL STYLE DI SANTI RENATO con sede a Castello di Godego, si dedica interamente all'attività di acconciatura da 40 anni e 8 mesi.