Il Gruppo Florian, con 130 milioni euro di fatturato, si conferma leader europeo

CASTELFRANCO VENETO Il Gruppo Florian spa si conferma anche quest'anno leader europeo nel settore del legno di latifoglia con un fatturato di circa 130 milioni di euro e una crescita media continua negli ultimi 6 anni (2012-2017), del 12% e un ebitda margin del 15% (Earning Before Interest Taxes Depreciation & Amortization, e indica il profitto dell’impresa prima di onorare il pagamento di interessi, tasse, svalutazioni ed ammortamenti). Venerdì 20 aprile dalle 9 alle 13, presso l'Hotel Fior di Castelfranco Veneto Il Gruppo Florian Spa, guidata dai direttori Elvio e Stefano Florian, in occasione del 6°meeting annuale incontrerà i rappresentanti di banche, azionisti e attori del mondo industriale, finanziario e assicurativo della Castellana. Molte anche le autorità locali e non, invitate al fine di condividere una strategia di sviluppo economico del territorio. Oggetto dell'incontro i risultati raggiunti nel 2017 e il nuovo piano industriale e finanziario dell'azienda 2018/2022, che sarà presentato dal direttore generale Andrea Lavorenti. Per lo sviluppo futuro dove l'obiettivo 2018 mira a raggiungere i 140 milioni di euro. Con 16 sedi nel mondo e un network produttivo distribuito in tutta Europa, il Gruppo Florian Spa ha oggi accesso a risorse forestali in quantità e qualità sufficienti ad essere di fatto, ad oggi, in posizione di leadership nel settore europeo della latifoglie pregiata. A questa espansione dello scheletro produttivo si affianca un approccio strategico alle dinamiche del comparto legno. In un mercato di materiali naturali difficilmente standardizzabili, infatti, l'azienda ha scelto un sistema di classificazione del prodotto integrato in ogni segmento della filiera. E' grazie a questo approccio, chiamato “Ecosistema Qualità”, il Gruppo Florian Spa continua ad essere riferimento del settore.