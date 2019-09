Finanza e mercati, incontro a Castelfranco con Oscar Giannino

Analisi di mercato, megatrend, invecchiamento della popolazione, digitalizzazione: questo e molto altro al centro del convegno finanziario andato in scena mercoledì sera a Castelfranco Veneto in compagnia di un’ospite d’eccezione. Davanti a una platea di 150 ospiti, il noto giornalista Oscar Giannino ha intervistato l’Area Manager di Banca Generali Private, Massimiliano Ruggiero, il Responsabile Vita Retail di Generali Italia, Enrico Clemente, e gli esponenti delle case di investimento svizzere Pictet e Credit Suisse AM.

Gli esperti hanno concordato sulla necessità di diversificare gli investimenti, inserendo nei portafogli strumenti che guardano ai trend di lungo corso e cercando rendimento nelle aziende più attente ad uno sviluppo sostenibile che porta con sé un livello inferiore di rischio.