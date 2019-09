Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si avvia verso la conclusione il ciclo dei tre incontri che la Confartigianato di Castelfranco Veneto, con il patrocinio dei Comuni di Castelfranco Veneto, Castello di Godego, dell'Unione dei Comuni della Marca Occidentale (Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago), ha organizzato con lo psicologo, psicoterapeuta, formatore e docente, Andrea Sales. Il terzo ed ultimo appuntamento fissato per giovedì 26 settembre 2019 è: “Torno alle cinque come tutti gli altri. Genitori che sanno accogliere e accompagnare le scelte dei figli. L'importanza di un atteggiamento consapevole”, col quale ci si addentrerà in un dialogo intergenerazionale nella costruzione di un futuro solido. “Gli incontri, fortemente voluti dalla Confartigianato Imprese di Castelfranco Veneto, hanno riscosso un grande interesse” -dichiara il presidente Confartigianato Castelfranco Oscar Bernardi- ”la nostra Associazione è orgogliosa del forte successo che ha riscosso, andando ben oltre le 200 prenotazioni a incontro. I genitori hanno colto l’opportunità di poter ascoltare un professionista per potersi avvicinare ai loro figli, sostenerli, ma soprattutto aiutarli a ragionare per poter fare delle scelte concrete nella costruzione del loro futuro soprattutto in un periodo di crescita delicato come l'adolescenza. Questa iniziativa è stata un chiaro sintomo del fatto che l’interesse e la voglia di andare incontro ai propri figli e anche crescere, è forte. Perché non si smette mai di imparare, anche quando si diventa adulti e/o genitori. Speriamo vivamente che sia così anche per l’ultima data, fissata per settembre, perchè, in fondo si tratta di temi d'attualità e che colpiscono molti genitori – puntualizza Bernardi-”. “Abbiamo voluto coinvolgere i Comuni della Castellana che ci hanno concesso il patrocinio ed insieme abbiamo fatto una bella azione di sensibilizzazione di tutti gli istituti comprensivi della Castellana proprio per riuscire a comunicare con tutti i genitori dei ragazzi, una rete tra noi e le istituzioni rivolta a un maggior dialogo non solo tra genitori e figli ma anche tra scuola e lavoro, nello specifico verso il mondo dell'artigianato” - conclude Bernardi -. L'incontro si svolgerà presso l’hotel Fior di Castelfranco Veneto, via dei Carpani 18, dalle ore 20.30. L'ingresso è gratuito, preferibilmente con prenotazione fino ad esaurimento posti, inviando una mail a categorie@cf.confart.tv. Organizzando questi tre appuntamenti, la Confartigianato Imprese di Castelfranco si è dimostrata attenta, ancora una volta, alle dinamiche territoriali centrando appieno l'esigenza di dialogo tra genitori e figli dal punto di vista umano ma anche imprenditoriale, ponendosi come ente territoriale che assiste le imprese nelle questioni che prevedono passaggi generazionali in azienda, guidando gli associati affinchè il processo di crescita sia continuo.

