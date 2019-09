Stiga, nominato il nuovo amministratore delegato

Il Gruppo Stiga ha annunciato la nomina di Sean Robinson come suo nuovo Amministratore Delegato, in sostituzione di Georg Metz, che lascia l’Azienda dopo 10 anni nel ruolo di AD ed oltre 40 di esperienza nel settore. Sean Robinson sarà inoltre nominato Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Stiga S.p.A. e Direttore Esecutivo dei consigli di Stiga C e Stiga S.A.

«Per 10 anni, Georg è stato una guida straordinaria per la nostra azienda. Da parte di tutta Stiga, vorrei significargli la mia più profonda gratitudine per tutto quello che ha fatto per l’Azienda durante il suo mandato da CEO -ha commentato Mr. Laurence Raven, Presidente del Consiglio d’Amministrazione di STIGA Group e rappresentante del suo più importante azionista- Sono davvero entusiasta che Sean abbia accettato di diventare il nuovo CEO del Gruppo. Sean porta con sé la propria grande esperienza, avendo ricoperto posizioni di responsabilità e rilevanza in diverse aziende, operanti in vari settori, in molti Paesi nel mondo. Negli scorsi mesi, ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo di una strategia aziendale a lungo termine per Stiga, perché possa meglio affrontare i profondi cambiamenti ed evoluzioni che stanno avvenendo nei mercati in cui operiamo».

Sean è inglese, ma la sua esperienza professionale come direttore esecutivo è di stampo profondamente cosmopolita, avendo ricoperto diversi ruoli di rilevanza e posizioni manageriali presso Aziende leader del proprio Mercato. «Il Consiglio d’Amministrazione è ansioso di lavorare con Sean, man mano che ci avviciniamo alla messa in atto della sua strategia, ed è molto fiducioso che, con lui alla guida, Stiga potrà prosperare per molti anni a venire»: ha concluso Mr. Raven.