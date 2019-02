Birrificio17 apre a Castello di Godego il 9 marzo

Dal Tank al bicchiere, senza passaggi intermedi. È questa la filosofia alla base di Birrificio17, il nuovo pub che sarà inaugurato sabato 9 marzo a Castello di Godego. La birra non verrà spillata dai fusti, ma direttamente dal tank, nel locale stesso in cui è stata prodotta. Marco, Michele, Marco e Fabio sono quattro amici conosciuti a un corso sulla birra artigianale. Proprio lì, nel gruppo numero 17, è nata l’idea di dare vita con passione a qualcosa di nuovo. Una proposta diversa, pensata per chi ama gustare la birra e il sapore dell’artigianalità in un ambiente piacevole e sereno. Ad accompagnare le birre “a metro zero” c’è un’offerta gastronomica che punta su prodotti locali di grande qualità.

Birrificio17 è un capannone in stile industriale con vista sul Monte Grappa, a sottolineare l’artigianalità del progetto. Alla sinistra del bancone si trova una vetrata che permette di sbirciare nel birrificio, per scoprire dal vivo come nasce la birra artigianale. Di fronte all’ingresso si trova invece il vero simbolo del locale: quattro tank per spillare le eccellenze del mastro birraio: “Sfinge”, ”Musa”, ”Postumia” e “Capra”.