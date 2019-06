CentroMarca Banca: in centro città apre una nuova filiale super hi-tech

CentroMarca Banca da lunedì 3 giugno apre la nuova Filiale in centro a Treviso. Si consolida così la presenza di CMB che desidera raggiungere famiglie e aziende nel centro nevralgico della città per essere così più facilmente a disposizione della clientela. CentroMarca Banca conferma la sua presenza capillare sull’intera area metropolitana veneta su 66 comuni a cavallo delle province di Treviso, Venezia e Padova. Raggruppa famiglie e imprese con oltre 8500 soci e 63 mila clienti.

La nuova filiale si trova nel cuore di Treviso, in Via Santa Margherita 2, davanti alla storica Loggia dei Cavalieri. Suddivisa su due piani, è una filiale innovativa sia sotto il profilo tecnologico sia sotto il profilo consulenziale. È stata realizzata secondo le più moderne tecnologie per offrire sempre maggiori servizi e maggiore consulenza e per fare della Banca un luogo vicino e attento ai bisogni dei soci e clienti. Una filiale che punta alla velocità e all’ascolto. È infatti molto semplice effettuare operazioni di cassa grazie all’”area self” dotata di Bancomat evoluto che permette ai clienti di eseguire, in totale autonomia, non solo il semplice prelevamento di contante, ma anche operazioni di versamento, ricariche telefoniche, bonifici, lista movimenti, senza tempi di attesa. Disponibile anche la rete Wi-Fi attraverso dispositivi idonei ad accedere ad internet dai locali della filiale. L’ambiente sarà moderno, elegante e confortevole. La particolarità sta nella presenza, in entrambe i piani, di un “salotto”; per questo la nuova filiale di Treviso, con i suoi uffici, potrà diventare un luogo d’incontro nonché di sviluppo di nuove iniziative e collaborazioni nel centro della città.

“Crediamo fortemente nella relazione personale, nel rapporto diretto con i nostri soci e clienti. Riteniamo che la relazione sia la chiave sulla quale CMB ha sempre investito e continuerà ad investire. La nostra nuova sede di Via Santa Margherita non è solo logisticamente comoda, perché collocata nel cuore strategico dell’economia della Marca, ma anche una filiale moderna. La tecnologia presente consentirà a clienti e collaboratori ad avere più tempo per la relazione che è essenziale per garantire un servizio su misura che risponda alle singole esigenze di famiglie e imprese.” ha detto il Direttore Generale di CentroMarca Banca Claudio Alessandrini. “Attraverso il radicamento sul territorio e le diverse attività intraprese dal nostro Credito Cooperativo abbiamo dimostrato di essere fedeli all’identità originaria, quella di una banca vicina alle realtà locali. La funzione di questa nuova sede in centro a Treviso è infatti mettere a disposizione, dell’economia del territorio, le competenze consulenziali con il valore aggiunto che consiste nella vicinanza umana trasmessa dai nostri collaboratori alla clientela” ha affermato il presidente di CMB Tiziano Cenedese.

