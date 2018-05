Centromarca: la filiale di Morgano chiude i battenti

MORGANO Dipendenti e cittadini in rivolta per il trasferimento definitivo dell'unica filiale di Centromarca Banca. Nelle scorse ore è stata infatti ufficializzata la chiusura della sede di Morgano, spostata nella frazione di Ospedaletto a Istrana.

A riportare la notizia è "Il Gazzettino di Treviso" che spiega come a nulla sia servita la raccolta firme organizzata nelle scorse settimane dai dipendenti per evitare la chiusura della sede di Morgano. Le richieste di chiudere uno degli sportelli di Quinto o Istrana, invece dell'unico rimasto attivo a Morgano sono state del tutto ignorate dal direttivo della banca. A Badoere resterà aperto, per il momento, solo il bancomat ma anche questo dovrebbe avere vita breve.