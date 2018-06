E' giunta l'ora della chiusura definitiva: via l'insegna del Mercatone Uno a Castelfranco

CASTELFRANCO VENETO Ci siamo, il fatidico momento è arrivato: dopo 22 anni chiude definitivamente i battenti il Mercatone Uno di Castelfranco. Punto fermo dello shopping castellano per due decenni, il negozio è pronto terminare la propria attività commerciale nei prossimi 10 giorni. Terminata infatti la svendita totale per ripulire il magazzino, le porte dello stabile si chiuderanno per il pubblico, mentre i dipendenti ora a contratto continueranno a lavorare all'interno. Come però riporta "la Tribuna", al momento la nuova proprietà del marchio Cosmo, che subentrerà in loco con un punto vendita Globo (calzature, pelletteria e abbigliamento), vorrebbe confermare solamente metà dell'organico a busta paga e per questo sono ancora in corso le trattative di rito con i sindacati. Una cosa è però certa: a breve, in via Circonvallazione Est, scomparirà la storica insegna di Mercatone Uno.