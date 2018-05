A Istrana chiude la storica sede di Axo Sport della famiglia Zago: si punterà sugli USA

ISTRANA Chiuderà definitivamente i battenti entro la fine dell'anno, ma tutti i dipendenti oggi presenti verranno comunque ricollocati. Questo il destino della sede di Axo Sport in via Filzi a Istrana, storico marchio di prodotti per lo sport ed il motociclismo afferente alla famiglia Zago e al gruppo Pro-Gest. Come riporta "la Tribuna", la chiusura è dettata da una richiesta sempre più in calo, sia in Italia che in Europa, mentre negli Stati Uniti il marchio continuerà a produrre come sempre visto che oltreoceano il mercato è molto più fiorente. Da Loris Capiross a Valentino Rossi, passando per Marc Marquez, Axo Sport ha fatto la storia della MotoGp oltre che del motocross sul quale ora punterà sempre di più. Nessuno notizia invece su dove e quando verranno ricollocati i dipendenti presenti a Istrana, i quali aspettano già novità dalle prossime settimane.