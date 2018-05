Cibus 2018: il premio per il miglior packaging ad un'azienda trevigiana

TREVISO A Parma, in occasione di Cibus, Salone Internazionale dell'Alimentazione, che si svolge dal 7 al 10 maggio, sono stati assegnati i 'DolciSalati & Consumi Awards'. Il premio per il 'miglior packaging', categoria 'Ricorrenze' è stato assegnato a Dolcital e, nello specifico, alla confezione studiata dall'agenzia Fkdesign di Treviso per i Cristalli di Torrone. Il premio vuole sottolineare l’impegno delle aziende del settore dolci e salati che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività di marketing e comunicazione durante l'anno appena trascorso.



“Si tratta di un packaging studiato per una linea gourmet -spiega Federico Frasson, managing director di Fkdesign – così, mettendo insieme carta uso mano e vetro, abbiamo voluto evidenziare la qualità del prodotto: i Cristalli di Torrone sono dedicati alle 'gourmetterie' e vogliono essere un ottimo ambasciatore, anche attraverso il lavoro di design e packaging che abbiamo studiato, dei quasi cento anni di storia di Dolcital. All'interno della confezione è custodita gelosamente la ricetta originale del Semifreddo ai Cristalli di Nonna Rita: la moglie del fondatore dell’azienda. Siamo fieri e orgogliosi di questa collaborazione”. Il packaging premiato è elegante e minimalista, materiali tradizionali come vetro e cartoncino uso mano giocano un contrasto interessante con la scelta dei colori: da un lato viene adoperata una cromaticità neutra e monocromatica impreziosita da illustrazioni a mano che conferiscono al prodotto semplicità ed eleganza, dall’altro i toni pastello delle fasce con il nome del prodotto.



L’immagine coordinata di linea racconta queste delizie classiche per gli ingredienti pregiati e le lavorazioni sapienti, contemporanee per il gusto e lo stile. Si parte dal logo, che si caratterizza per un lettering dal font moderno ma dalla spaziatura tradizionale, per poi giungere alla palette di colori rassicuranti che si ispira al gusto vintage senza rinunciare alla vivacità. Nella confezione Gourmet, i Cristalli Dolcital hanno conquistato la giuria di buyer e operatori del settore food. A premiare il packaging, non solo la scelta del confezionamento artigianale in carta naturale, ma anche il vaso in vetro che con la chiusura ermetica mantiene il prodotto fresco e asciutto una volta aperto. Inoltre, una volta finito il torrone, il vaso può essere riutilizzato in diversi modi. Innovativo non è solo il packaging ma anche il prodotto, un dolce unico nel suo genere: il torrone, si presenta già tagliato in comode fettine che rendono pratica e immediata la degustazione. Le scaglie di torrone si sciolgono in bocca, regalando a chi le assaggia un’esperienza indimenticabile. Il prodotto, originale Dolcital, è protetto da modello industriale e può essere degustato durante la fiera Cibus presso lo stand dell’azienda (k046 – Pad. 6).