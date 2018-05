Cimba Italy, Stati Uniti e il Veneto: la coppia vincente nel business e nella formazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un recente studio condotto dalla Confapi di Padova, svela come il Nord-Est sia alle prese con un vero e proprio boom economico e come la disoccupazione sia scesa ai livelli della Germania. Tutto vero. Ma c’è un posto nel cuore del Veneto dove questo flusso di ottimismo e progresso circola più intensamente, grazie all’innovazione e alla ricerca legate alle ultime novità in fatto di business e di formazione. Questa isola felice si trova a Paderno del Grappa all’interno del Campus CIMBA ed è reale grazie alla collaborazione, più che ventennale, tra un consorzio di 36 università americane e le realtà produttive venete.

A sugellare questa virtuosa alleanza, una serie di eventi che si svolgeranno al Campus dal 21 al 25 Maggio. Durante tutta la settimana, la Career Week, si svolgeranno incontri, workshop e seminari dedicati ai frequentanti del Master in Business Administration che apprenderanno come presentare al meglio il proprio profilo ed affacciarsi ad una carriera internazionale con padronanza di sé e delle proprie competenze. Ancora una volta la differenza di questo evento rispetto ad altri, proposti da altre scuole, la farà la collaborazione tra gli USA e il Veneto: gli studenti avranno la possibilità di essere preparati dal Career Center della University of Iowa e avranno modo di poter presentare le proprie candidature a tre eccellenze venete nel campo produttivo, impegnate in attività di recruitment. “Stevanato Group è un gruppo dinamico, veloce, innovativo e presente in molti paesi nel mondo” – dichiara Marco Mauri, HR Corporate Director di Stevanato Group - “Le qualità che cerchiamo in un candidato sono proprio la flessibilità e la disponibilità a mettersi in gioco. Al pari di Cimba, siamo presenti anche negli Stati Uniti, per noi un mercato strategico. Siamo convinti che la metodologia di insegnamento sarà un supporto ulteriore nello sviluppo delle caratteristiche di leadership e delle soft skills dei nostri candidati, aspetti che riteniamo fondamentali".

Mentre Francesca Lavoriero, HR Manager di Silca SpA spiega “In un candidato cerchiamo affinità con le caratteristiche della nostra cultura organizzativa e di leadership. In particolare i valori importanti sono la curiosità, il coraggio e l’affidabilità e l’equilibrio tra tre dimensioni: individuo, team e business. Riconosciamo in CIMBA un approccio basato sul FARE e sull’ESSERE, che unisce l’aspetto pragmatico ad uno stile di leadership, bilanciando l’orientamento ai risultati con le capacità di motivare, ispirare, includere e sviluppare le persone”. Durante la settimana si svolgerà anche un corso quanto mai attuale e di notevole interesse. Giovedì 24 Maggio dalle ore 18 il Professor Terry Esper della University of Arkansas presenterà le tendenze e i problemi nel mercato dei consumatori e il ruolo strategico del Supply Chain Management. Durante il seminario verranno descritti i nuovi orientamenti del mercato oltre alle questioni globali associate al nuovo consumatore.

Nello specifico si parlerà di vendita online, di consegna a domicilio, di tecnologie mobili, di Supply Chain (relativamente alla catena di distribuzione) e di logistica. Un evento completamente gratuito e aperto al pubblico. Un vero e proprio regalo da parte di CIMBA a tutti coloro che hanno sempre sognato di assistere ad una lezione (in inglese) di uno dei professori più stimati a livello internazionale sul tema del mercato e dei nuovi business. “E quando capita che i più giovani ci chiedano quale sia la chiave del successo” - svela Cristina Turchet, executive director della scuola- “noi di CIMBA spieghiamo che non esistono ingredienti migliori di questi: sapere, saper fare e condividere idee ed esperienze verso la versione migliore di sé. CIMBA da più di vent’anni aiuta a formare persone di successo grazie alla preziosa sinergia tra i metodi e le conoscenze innovative made in USA e la solidità e la serietà delle aziende venete".