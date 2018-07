Cimba Open Day: due giorni dedicati a persone eccezionali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Ricerchiamo persone eccezionali che siano disposte a mettersi in gioco. Astenersi perditempo.” Recita così l’annuncio. Un invito a partecipare all’open day organizzato da CIMBA, il consorzio di 36 Università americane, specializzato in corsi di alta formazione in Italia dal 1991. Il prossimo 18 e 19 Luglio nella sede del Campus a Paderno del Grappa, si apriranno le porte ai futuri potenziali candidati dei corsi in programma da settembre. I docenti della scuola saranno disponibili a colloqui personali per conoscere gli aspiranti partecipanti e valutare insieme a loro la offerta formativa più in linea con le proprie inclinazioni e ambizioni. Non solo MBA, il master in Business Administration fiore all’occhiello di CIMBA, ma anche l’Executive Master, e i corsi in Leadership, Coaching, Change Management, Team Building e di sviluppo personale. Queste le proposte della scuola, nota in tutta Italia per l’impostazione anglosassone dell’insegnamento e per la predilezione delle neuroscienze applicate ai corsi, grazie all’intuizione del fondatore e presidente CIMBA, Al Ringleb, già docente alla Iowa University e fondatore del NeuroLeadership Institute.

“La quasi totalità dei partecipanti, al termine dei nostri corsi, è chiamato a ricoprire ruoli chiave in aziende multinazionali oppure ha un avanzamento di posizione all’interno della stessa realtà” afferma Cristina Turchet, executive director della scuola. CIMBA, oltre a proporre lezioni all’avanguardia dal punto di vista tecnico, garantisce, attraverso un percorso creato ad hoc, lo sviluppo di determinate qualità, come la resilienza e la leadership, requisiti fondamentali secondo gli HR più qualificati. “Noi aiutiamo le persone a tirare fuori il meglio di loro stesse, individuando i loro punti di forza e sviluppando la loro consapevolezza di sé, contribuiamo al raggiungimento dell’eccellenza. Ecco perché cerchiamo persone eccezionali!" conclude Turchet. E i 27 anni di esperienza e le collaborazioni con aziende blasonate, che lavorano in tutto il mondo ne sono la prova inconfutabile. Quindi: persone eccezionali, futuri manager, imprenditori, CEO, visionari e startupper, fatevi avanti! C’è un posto all’interno di CIMBA che vi appartiene di diritto! - Per informazioni e prenotare un colloquio personale, registrati su https://cimbaitaly.com/it/openday oppure chiama il numero 0423 932120.