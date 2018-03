Claudia Marcolin, dal Porto di Venezia a nuovo amministratore delegato di Dba Lab SpA

VILLORBA DBA Group S.p.A., società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture comunica che da lunedì scorso Claudia Marcolin entra a far parte del gruppo DBA. Manager con esperienza sia nazionale che europea nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, Marcolin proviene dall’Autorità portuale di Venezia oggi Autorità Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, dove dal 2012 al 2016 ha svolto il ruolo di Segretario Generale.

“Con questa scelta la nostra società intende perseguire il progetto del piano industriale e le promesse fatte al mercato, dando impulso alla managerializzazione delle proprie strutture”, ha detto Francesco De Bettin, presidente di DBA Group, “e i nostri orizzonti e i nostri ritmi di crescita hanno necessità di valorizzare le migliori professionalità. E’ sempre stato così, ma oggi ancora di più, dopo la collocazione del Gruppo all’AIM di Borsa Italiana”. Oltre ad una laurea in giurisprudenza, Claudia Marcolin ha conseguito un master in management delle pubbliche amministrazioni presso la SDA Bocconi, un master in diritto e economia dell’integrazione europea all’università di Padova e attualmente sta concludendo un master in corporate governance presso la Business School del Sole24ore. Aperta al cambiamento e a portare innovazione nelle realtà in cui ha lavorato, Claudia Marcolin entra in DBA Group come Coordinatore dei Progetti Speciali e ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato di DBA Lab SpA, dopo l’approvazione del bilancio 2017.

Nata nel 1976, attiva nel volontariato, ha iniziato la sua esperienza nel mondo delle infrastrutture nel gruppo Brescia-Padova S.p.A. a Verona, dove ha svolto attività tecnico-legali per la realizzazione di nuove autostrade e infrastrutture, per tre anni è stata Policy Advisor nella Commissione per i Trasporti ed il Turismo del Parlamento europeo. E’ di settembre del 2008 l’ingaggio di Claudia Marcolin da parte dell’Autorità portuale di Venezia, di cui nel novembre 2012 è divenuta Segretario generale, portando in quattro anni l’ente ad ottenere performance organizzative ed economiche tra le migliori di Italia. E’ socia altresì di Wista - Women International Shipping and Trade Association. L’esperienza, le competenze e le relazioni maturate da Claudia Marcolin portano nel gruppo DBA una nuova leva della crescita nello scenario globale in cui il Gruppo opera.