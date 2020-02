La Clinica odontoiatrica Drm apre una nuova sede a Conegliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un 2020 ricco di buoni propositi per il Dr. Enrico Marcon e le Cliniche Odontoiatriche DRM. Mercoledì 19 febbraio sarà inaugurata ufficialmente la nuova sede di Conegliano, in Via Gera 26, nelle immediate vicinanze dell’Ospedale. Dopo la realizzazione dei 9 sofisticati centri ambulatoriali di Padova, Piove di Sacco, Mestre, Venezia, Gazzera, Rovigo, Trento, Caorle e Vicenza, ora è la volta di un ulteriore spazio clinico innovativo, confortevole e moderno, dotato di accessori e attrezzature all’avanguardia, come tac 3D, telecamere intraorali, laser a diodi e anestesia computerizzata. In linea con la filosofia operativa DRM “Il sorriso è una cosa seria”, il polo odontoiatrico di Conegliano offrirà la massima eccellenza qualitativa al giusto prezzo, per permettere ai pazienti che necessitano di riabilitare le arcate dentarie con denti fissi, di riottenere in poche ore il sorriso di sempre, anche nei casi di gravi riassorbimenti ossei.

“La nostra realtà è dinamica e in costante evoluzione – sostiene Dr. Enrico Marcon – Puntando sui progressi della ricerca, su grandi investimenti tecnologici e su una rete di professionisti di primo livello, siamo in grado di garantire standard di servizio tra i più avanzati in Italia, con forti economie di gestione, a favore dei pazienti”. Un’equipe professionale e altamente qualificata, guidata dal Dr. Enrico Marcon, Odontoiatra, esperto in Implantologia a carico immediato e Fondatore e manager delle Cliniche DRM, si completa dell’esperienza decennale del Dr. Maurizio Marcon, Odontoiatra specialista in Ortodonzia; Dr. Carlo Garelli, esperto in Implantologia e protesi; Dr. Andrea Collovini, Odontoiatra esperto in Conservativa, Endodonzia e Protesi dentaria e Dr. Jacopo Geronutti, Odontoiatra esperto in Endodonzia complessa e Protesi. Comune denominatore per le 10 Cliniche DRM è la figura centrale del medico, che si presta non solo come figura specializzata nella disciplina di riferimento, ma come garante di credibilità e fiducia, in grado di mantenere vivo e duraturo il rapporto con il paziente che si sottopone alle cure indicate.

Grazie alla competenza degli oltre 100 collaboratori, sono più di 25.000 i casi clinici che si sono affidati alle Cliniche DRM, per la risoluzione di delicati interventi in materia di Implantologia a carico immediato e nell’ambito dell’Odontoiatria, Ortodonzia, Chirurgia maxillofacciale, Otorinolaringoiatria, Anestesia e Medicina Estetica. Dalla fondazione delle 10 sedi, in soli 8 anni, Dr. Enrico Marcon si occupa in prima persona anche della formazione dello staff, predisponendo un modello lavorativo rivoluzionario, regolamentato dai rigorosi protocolli DRM. La perfetta coordinazione del team è stata recentemente oggetto di case study da parte di alcuni studenti del corso in Human Resources Management, dell’Università Carlos III di Madrid, la prima nel ranking delle Università Pubbliche della Spagna. www.clinicadrm.it