Un trevigiano alla guida di Coin: il nuovo presidente è Giorgio Rossi

Novità in casa Coin s.p.a, azienda che nel corso dell'esercizio 2017 ha avuto un fatturato netto pari a 400 milioni di euro. Venerdì, infatti, il Cda aziendale ha nominato il 64enne trevigiano Giorgio Rossi, già azionista della società, come nuovo Presidente. Laureato in Economia e Commercio all'Università Ca' Foscari di Venezia, ha iniziato la propria carriera nell'azienda di famiglia attiva nel commercio di tessuti, per fondare poi negli anni '80 il marchio Norton & Wilson, mentre dalla fine degli anni '90, successivamente alla cessione delle attività tessili, Rossi si è dedicato al settore immobiliare, diventando al contempo Presidente del Sistema Moda di Unindustria Treviso. Ora starà a lui continuare il buon lavoro svolto dai suoi predecessori e una delle prime incombenze sarà decidere se continuare o meno a mantenere l'affitto della sede Coin di Corso del Popolo a Treviso, ad oggi considerata molto dispendiosa.