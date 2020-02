Sindacati: dopo lunghe trattative la Comifar di Paese stabilizza 15 lavoratori

Ben 15 lavoratori in staff leasing stabilizzati alla Comifar Distribuzione Spa di Paese. A darne notizia la FILCAMS CGIL e la FISASCAT CISL trevigiane che, nella giornata di venerdì, hanno sottoscritto l’accordo con i vertici societari. Recependo un accordo sull’integrativo aziendale siglato nel 2019 a livello nazionale, l’intesa è stata raggiunta a seguito degli incontri tenuti negli scorsi mesi, nei quali emergeva l’opportunità e la necessità, concordata da RSA, sindacati e azienda, di strutturare nell’organico, ad oggi di una settantina di dipendenti, ulteriore personale secondo le esigenze organizzative. Sono dunque 15 i lavoratori che, da essere impiegati con forme contrattuali di lavoro flessibile, staff leasing, saranno assunti a tempo indeterminato dalla società di distribuzione farmaceutica e concorreranno, inoltre, al premio di risultato per l’intero anno.

“Una buona notizia e un ottimo risultato raggiunto insieme da sindacati e azienda – commentano Alberto Irone, segretario generale FILCAMS CGIL Treviso e Edoardo Dorella, segretario generale FISASCAT CISL Belluno Treviso - Con questo accordo siamo riusciti a stabilizzare, ovvero a far stipulare un contratto a tempo interminato, a 15 giovani lavoratori per la maggior parte under 30. Una trasformazione del rapporto di lavoro che offre garanzie, tutele e opportunità di vita a questi lavoratori che così escono da precariato. La stabilità, infatti, oggi – sottolineano i segretari generali delle Sigle di categoria – è un elemento sempre più prezioso per i lavoratori e per i Sindacati un traguardo da raggiungere”.