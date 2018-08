Nasce il nuovo Condifesa TVB: primo nel Veneto e tra i primi cinque in Italia

TREVISO Davanti al notaio Maurizio Bianconi di Treviso si è celebrato uno dei più importanti matrimoni nel mondo dell'agricoltura. Si sono infatti uniti i Consorzi di difesa dalle avversità, i Condifesa Treviso-Belluno (ex Coditv) con il Condifesa Vicenza (Codivi). Ufficialmente è nato il Condifesa TVB alla presenza dei presidenti Valerio Nadal e Pier Luigi Buratti. Il neonato Consorzio per la difesa dalle attività agricole dalle avversità in termini di numeri è il primo nel Veneto e tra i primi cinque in Italia.

NUMERI DA CAPOGIRO Il nuovo Condifesa aggregando le produzioni agricole e zootecniche delle tre province rappresenta: oltre il 50% della superfice vitata della regione; il 60% degli allevamenti da latte del Veneto; il 30% della superfice a seminativo (in primis mais); Il 20% del comparto orto-frutticolo; più dell'’80% dei prati pascoli. Sono circa 10.000 soci con 380 milioni di euro di capitale assicurato ed un fatturato che supera i 25 milioni di euro.