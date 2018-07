Colazione con Ascotrade: al mattino caffè, brioche e nuove opportunità di business

CONEGLIANO «I migliori affari si fanno a tavola». Lo diceva già Oscar Wilde e certamente davanti a qualcosa di appetitoso cresce la predisposizione all’incontro e alla costruzione di rapporti proficui. Niente di meglio, quindi che iniziare la giornata con caffè, brioche e nuove opportunità di business. È questa, in sintesi, la “Colazione con Ascotrade”, la cui seconda tappa si è svolta venerdì mattina negli uffici di Conegliano dell'azienda di distribuzione di gas ed energia elettrica.



Un appuntamento che ha segnato un risultato da record: ben 57 gli imprenditori partecipanti all'incontro, tutti rappresentanti del tessuto economico locale che si sono dati appuntamento alle 7.30, prima dell'apertura delle attività lavorative. Un incontro fissato all'ora della colazione per dare modo ad artigiani, imprenditori e commercianti di sviluppare la reciproca conoscenza, scambiare idee ed opinioni e cominciare la giornata con l'”energia giusta”.



“La colazione con Ascotrade - spiega Stefano Busolin, presidente Ascotrade – nasce dalla necessità di fare rete insieme, incontrandoci in un orario che anticipa quello lavorativo per stabilire nuovi contatti e rinsaldare quelli esistenti. Ci affascinava l’idea di ricreare un luogo d’incontro simile alla piazza, all’antica agorà intesa come fulcro della vita politica, commerciale e culturale della comunità. Per questo abbiamo voluto organizzare un momento di confronto completamente slegato dai tradizionali tempi d’ufficio, con l’intento di offrire ai partecipanti l’opportunità di iniziare la giornata lavorativa con un’energia del tutto nuova. Il successo dei primi due appuntamenti ci dimostra che questa idea, nella sua semplicità, risponde ad un'esigenza concreta: quella dell'incontro, dello scambio e della collaborazione. In fondo, “fare business” significa proprio questo”.



Un modo certamente innovativo, quello proposto da Ascotrade, per ampliare il network professionale e incontrare persone con le quali costruire opportunità lavorative, allo scopo di avviare uno scambio di idee collegate al futuro e a nuove opportunità imprenditoriali. Come già successo a Treviso, anche l’appuntamento di Conegliano, durato circa un’ora, ha raccolto il consenso ed il plauso degli imprenditori presenti che si sono già detti disponibili ed interessati a partecipare alla prossima “Colazione con Ascotrade”, il breakfast di lavoro che rappresenta il perfetto preludio ad un rientro in ufficio ricco di spunti ed opportunità.

