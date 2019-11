La Cgil a Conegliano per discutere delle esperienze di Medicina del Lavoro sul territorio

Quale equilibrio tra sviluppo produttivo, salute dei lavoratori e tutela dell’ambiente? A quasi 50 anni di vita dello Statuto dei Lavoratori, la CGIL provinciale di Treviso punta il riflettore sull’Art.9 dello Statuto, quello che tutela la salute e l’integrità fisica di lavoratrici e lavoratori. Se ne discute in una tavola rotonda, in programma venerdì 29 novembre alle ore 15.30 alla sala verde del Centro Toniolo a Conegliano, ripercorrendo, anche attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti di allora, le esperienze di lotta per l’introduzione delle tutele della Medicina del Lavoro nel territorio della sinistra Piave negli anni ’70, mettendole a confronto con le lavoratrici e lavoratori che oggi si occupano di sicurezza sul luogo di lavoro. In quell’occasione, a discutere con i protagonisti delle battaglie sindacali di ieri e di oggi interverranno Mario Secolo e Alfiero Boschiero con il segretario provinciale della SCL CGIL Nicola Atalmi. Conduce la tavola rotonda Ottaviano Bellotto.