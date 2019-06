Confartigianato Castelfranco propone l’evento “Il futuro si pianifica nel presente"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Giovedì 6 giugno 2019, presso la sede di Confartigianato Castelfranco dalle ore 18.00 alle 20.00, si terrà l'incontro dal titolo: ”Il futuro si pianifica nel presente”. Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto ha organizzato questo incontro con associati e non per fornire ai partecipanti stimoli e/o indicazioni per una gestione consapevole del proprio patrimonio personale e/o aziendale costruito con tanti sacrifici. Altri argomenti che verranno affrontati con gli interventi di Raffaele De Mitri e Massimo Doria, presidente di Kleros, saranno la pianificazione legale delle imposte successorie e ancora la tutela del proprio patrimonio da eventi imprevisti o dalle incertezze della vita. Attraverso esempi pratici, utilizzando le normative e le leggi esistenti, verranno illustrate alcune possibili soluzioni attraverso riflessioni e dibattito. L'evento si terrà presso la sede Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto (Borgo Treviso 164/G) L'ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria al numero 0423.7317. L'evento è organizzato in collaborazione con Kleros srl, società costituita da membri specializzati in consulenza patrimoniale che ne hanno promosso e seguito la nascita, ma anche collaboratori esterni con una lunga esperienza nel settore finanziario, legale e assicurativo. Nel team sono presenti infatti avvocati specializzati sul diritto di famiglia e sulla successione, commercialisti specializzati sulle tematiche fiscali e sulla tutela del patrimonio. La mission di Kleros è l’accrescimento della conoscenza delle persone e delle aziende affinché possano consapevolmente proteggere e conservare il proprio patrimonio attraverso un supporto consulenziale di pianificazione patrimoniale orientato a garantire la salvaguardia e la continuità del patrimonio stesso.