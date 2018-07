Confartigianato Imprese e Unicredit rinnovano la loro partnership stategica

TREVISO Rinnovare una partnership strategica, mettendo a disposizione delle oltre 11mila imprese associate a Confartigianato Imprese Marca Trevigiana tutti gli strumenti utili per ampliare il proprio business. Questa è l’essenza dell’accordo siglato tra l’Associazione di rappresentanza e UniCredit.

La convenzione, firmata dal Presidente di Confartigianato Vendemiano Sartor e da Renzo Chervatin, Responsabile Sviluppo Territori Nord Est di UniCredit, rinnova quanto già siglato l’anno scorso e si inserisce in un quadro di una più ampia collaborazione tra le parti che ha portato, tra le altre cose, alla sottoscrizione di un accordo ad hoc per il microcredito e all’organizzazione di momenti formativi che hanno coinvolto oltre 200 imprese artigiane operanti sul territorio trevigiano. Tra i punti salienti dell’intesa è confermata la possibilità, per i clienti di aziende associate a Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, di adire a finanziamenti a condizioni di vantaggio per interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica della propria abitazione.

Parallelamente l’accordo interviene a sostegno delle necessità di breve periodo delle imprese, con finanziamenti chirografari dedicati a fornire le risorse per i pagamenti di fornitori, stipendi e imposte, interventi a sostegno del ciclo produttivo e la partecipazione a fiere o eventi commerciali. Previsti anche finanziamenti di medio lungo termine a condizioni di favore per supportare investimenti che favoriscano l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei prodotti. A completare il quadro delle misure messe in campo, la disponibilità a organizzare

incontri seminariali e interventi formativi per le imprese associate sui temi legati alla cultura finanziaria. Introdotta infine la possibilità per i dipendenti delle imprese socie di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana di sottoscrivere un pacchetto di condizioni dedicate su prodotti e servizi bancari.