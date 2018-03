Meccanica, a MecSpe protagoniste sette imprese trevigiane

TREVISO Tra le 400 aziende espositrici dell’universo della subfornitura che hanno partecipato a MECSPE 2018, la fiera delle tecnologie per l’innovazione svoltasi a Parma dal 22 al 24 marzo, 23 imprese, provenienti da 8 province del nord Italia, hanno messo in mostra le proprie competenze in termini di prodotto e di servizio nel Villaggio Confartigianato, uno spazio collettivo coordinato da Confartigianato Imprese. Di queste, ben 7 aziende trevigiane:

USTER SRL di Monastier

MINUTERIE ZANON SRL di Vazzola

AKRON SRL di Gaiarine

MECCANICA FRANCHIN SNC di Montebelluna

MEC.CARP SRL di Trevignano

PF TORNERIA MECCANICA DI FRANCESCATO PAOLO di Casier

LAVORAZIONI MECCANICHE DE PIERI SNC di Casier

L’edizione 2018 di MECSPE si è articolata in 12 saloni tematici, 28 unità dimostrative, 5 piazze dell’eccellenza, 58 convegni e workshop, per un totale di 2.260 aziende presenti su una superficie espositiva di 110.000 metri quadri. L’evento ha registrato 53.442 visitatori, ovvero +17% rispetto all’edizione 2017, numeri che fotografano una manifestazione in continuo progresso che rappresenta il punto di riferimento per chi vuole fare industria 4.0 oggi in Italia.

Le 7 imprese trevigiane di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana hanno manifestato grande soddisfazione per l’andamento della manifestazione. Tutte hanno infatti riconosciuto l’aumento considerevole del flusso di visitatori rispetto all’esperienza dello scorso anno, e hanno inoltre espresso valutazioni molto positive per quanto riguarda la qualità degli incontri con gli operatori avvenuti all’interno dei propri stand, confidando che una parte consistente dei contatti stabiliti si trasformino presto in relazioni commerciali di elevata intensità e stabilità nel tempo. Ospite del Villaggio, all’interno dello spazio istituzionale di Confartigianato, l’azienda piacentina Abacus, che ha messo a disposizione dei visitatori sia la tecnologia digitale (scanner, software cad, stampante 3d, fresatrice) sia le risorse professionali per mostrare dal vivo i vari flussi di lavoro in comparazione (analogico/digitale) nei vari ambiti lavorativi dell’artigianato (meccanica, odontotecnica, oreficeria, arredamenti, calzaturiero, ortopedia, ecc).