Vendemiano Sartor eletto presidente di Confartigianato Marca trevigiana

TREVISO “Metterò a disposizione di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana le esperienze maturate nel corso degli anni all’interno del sistema associativo e nelle sedi istituzionali – afferma il neopresidente Vendemiano Sartor - cercando di assicurarle continuità nell’operatività e nelle collaborazioni, improntandole all’innovazione e al cambiamento per quanto attiene ai contenuti delle proposte e alla definizione di progettualità strategiche per l’economia del territorio. La mia elezione è la manifesta espressione della volontà dell’Assemblea di avviare un percorso di sinergie operative tra strutture provinciale e territoriali, finalizzato a rafforzare la capacità di assistere le imprese attraverso la creazione di nuove opportunità e di offrire loro occasioni per potenziarne la competitività.

La mia priorità sono le imprese e i loro bisogni che in veste di imprenditore mi sono ben noti. Il mio impegno sarà finalizzato a ricercare idonee soluzioni alle criticità che esse vivono e di cui mi voglio fare portavoce. Valorizzerò le peculiarità degli imprenditori artigiani e delle pmi, tratto distintivo della Marca Trevigiana, espressione virtuosa di intraprendenza che mi propongo sostenere alimentando e assecondando la voglia e il desiderio dei giovani di mettersi in gioco e in proprio.”

A eleggere all’unanimità Vendemiano Sartor sono stati i sei presidenti delle Associazioni Mandamentali (AsoloMontebelluna, Castelfranco Veneto, Conegliano, Oderzo-Motta, Treviso, Vittorio Veneto), nel corso dell’Assemblea svoltasi nella serata di mercoledì 18 gennaio. L’Assemblea tutta, che si compone del presidente e del segretario provinciali, oltre che dei Presidenti, Vicepresidenti e Segretari mandamentali, hanno ringraziato il presidente uscente, Renzo Sartori, per l'impegno profuso alla guida dell’Associazione dal maggio del 2014, che l’ha portata a conseguire importanti traguardi e ad accreditarsi nelle sedi istituzionali come autorevole interlocutore.



Vendemiano Sartor, imprenditore artigiano opitergino operante nel settore autotrasporti, dirigente di Confartigianato Oderzo-Motta, attuale Presidente t2i –trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l. è stato dal 2008-2010 assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto. Ha presieduto Confartigianato Imprese Veneto dal 2001 al 2008 e dal 1999 al 2006 ha guidato la società della Federazione Finart SpA. Ha maturato significative esperienze nell’ambito del credito essendo stato dal 1989 al 1995 Presidente della Cooperativa di garanzia di Treviso e dal 1989 - 1999 Consigliere di amministrazione del Consorzio Regionale delle Cooperative Artigiane. È stato Sindaco Comune San Polo di Piave (1985 – 1999) e Assessore alle Attività Produttive dello stesso (1980 – 1995)