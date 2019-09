Matteo Zoppas lascia la guida di Confindustria Veneto

Il presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas, dopo oltre 10 anni di servizio confindustriale, per indifferibili impegni di lavoro, ha deciso di anticipare la conclusione del proprio mandato, garantendo al Consiglio di Presidenza l’accompagnamento del periodo di transizione. Il Consiglio, prendendone atto, unanimemente ringrazia il Presidente per l’impegno e la passione con cui ha condotto la Federazione regionale. Il presidente, d’intesa con i presidenti delle associazioni territoriali, convocherà a breve un Consiglio per definire il percorso di rinnovo.

«E’ stato un percorso intenso -dichiara Matteo Zoppas- pieno di soddisfazioni e di importanti traguardi raggiunti insieme. L’evoluzione del contesto professionale mi induce a dedicare tempo ed energie esclusivamente all’attività aziendale». I presidenti hanno dichiarato congiuntamente: «Matteo, abbiamo condiviso con te oltre due anni in cui il confronto è stato vivo, il tuo senso umano ci ha riscaldato, e la tua intelligenza è stato elemento di stimolo; siamo però consapevoli che prima di tutto siamo imprenditori e ti auguriamo ogni bene per il tuo futuro di successo».