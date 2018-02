Accesso al credito: Conflavoro Pmi sigla una convenzione con Banca Ifis Impresa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Banca IFIS Impresa, la banca specializzata nel finanziare le filiere produttive del Made in Italy, e Conflavoro PMI, l’associazione datoriale sindacale indipendente e autonoma che garantisce assistenza e sviluppo alle aziende associate mantenendo rapporti diretti con le istituzioni pubbliche e private, hanno firmato una convenzione finalizzata ad agevolare l’utilizzo dello strumento del factoring tra le imprese del territorio nazionale. Nello specifico la convenzione offrirà alle imprese socie di Conflavoro PMI la possibilità di approfondire la conoscenza delle modalità per finanziare i crediti vantati nei confronti di aziende private o pubbliche amministrazioni attraverso lo strumento del factoring. Il presidente di Conflavoro PMI, Roberto Capobianco, dichiara: “L’accesso al credito per le imprese è vitale nel rilancio del Paese. Chi oggi riesce a creare lavoro, con immensi sacrifici visto lo stallo dell’economia, spesso vede crollarsi tutto addosso a causa di pagamenti, soprattutto pubblici, ritardati all’inverosimile nonostante la legge preveda tempi certi. Questo non è assolutamente ammissibile”.

“L’accordo tra Conflavoro PMI e Banca IFIS Impresa, di cui siamo molto soddisfatti, ha proprio l’obiettivo di risolvere in modo immediato questa difficoltà estrema e di permettere così, agli imprenditori e ai loro lavoratori, di alzarsi la mattina e di uscire di casa con una preoccupazione in meno cui pensare”. “L’intesa con Conflavoro PMI – ha dichiarato Andrea Berna, direttore commerciale di Banca IFIS Impresa – è un altro segnale forte che Banca IFIS Impresa dà alle imprese del territorio e all’economia reale. Vogliamo essere sempre più vicini alle esigenze delle piccole e medie imprese, supportando a 360 gradi l’attività imprenditoriale e favorendo l’accesso a soluzioni finanziarie innovative grazie a prodotti specializzati e a un team di professionisti esperti”. Le imprese interessate a ulteriori approfondimenti sul tema possono contattare Conflavoro PMI all’indirizzo email convenzioni@conflavoro.com, oppure Banca IFIS Impresa nella persona di Alessandro Feo, scrivendo ad alessandro.feo@bancaifis.it.