Ben 300 impiantisti a confronto con i tecnici del Catasto Regionale degli Impianti termici

TREVISO Più di 300 professionisti artigiani del settore installazione e manutenzione di impianti (termoidraulici-bruciatoristi-fumisti- frigoristi) si sono confrontati nei giorni scorsi con i referenti provinciali e regionali che curano il Catasto Regionale degli Impianti termici, un sistema di controllo, di accatastamento obbligatorio delle apparecchiature di climatizzazione invernale ed estiva .

Al centro dei lavori dell’appuntamento, svoltosi nell’auditorium Sant’Artemio a Treviso, organizzato dalla Provincia di Treviso in collaborazione con Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, CNA, Casartigiani e Regione Veneto, l’andamento, a oltre due anni dalla sua entrata in vigore, e le difficoltà operative riguardanti il catasto “CIRCE”. A fronte dell’installazione e/o della manutenzione di un impianto, i tecnici hanno l’obbligo di predisporre o aggiornare il relativo libretto in formato digitale, operazione che a volte può non rivelarsi immediata e semplice a causa dell’interpretazione di alcune norme tecniche e legislative che non sempre è univoca.

Nel corso del convegno sono stati illustrati dai relatori della Regione e della Provincia gli errori che più frequentemente vengono commessi nelle fasi di inserimento e sono stati chiariti alcuni aspetti di particolare importanza per il corretto accatastamento degli impianti. Al centro dei lavori anche l’avvio dei controlli da parte degli enti preposti ( Provincia e Comuni) e le relative sanzioni comminate a seguito dell’inosservanza delle disposizioni di legge. Nell’occasione è stata presentata la brochure informativa destinata ai cittadini e ai tecnici, scaricabile dal sito della regione Veneto, che dettaglia gli obblighi in materia di utilizzo, manutenzione e controllo degli impianti.