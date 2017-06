La Coop Spazio di Trevignano ha associato l'Agraria Favero di Oderzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il gruppo Spazio società cooperativa di Trevignano, specializzato da oltre 50 anni nella vendita di prodotti e servizi per l'agricoltura, ha associato l'Agraria Favero spa di Oderzo, punto di riferimento da oltre 30 anni per l'area dell'Opitergino-Mottense nella fornitura di prodotti, attrezzature e forniture per il settore primario. "Quello appena stipulato - commenta Andrea Capuzzo, presidente del Gruppo Spazio - è un importante accordo di collaborazione nella distribuzione di mezzi tecnici e per il servizio di assistenza tecnica alle aziende agricole della provincia di Treviso. Grazie alla nuova acquisizione, infatti, il gruppo Spazio aggiungerà al magazzino centrale di Trevignano anche la gestione dei magazzini di Visnà di Vazzola e Motta di Livenza, con il supporto di Igino Favero, che metterà a disposizione la propria trentennale esperienza di settore".

Questa operazione è completata dall'apertura del magazzino di Vidor, destinato ai produttori professionali. Attiva dagli anni Sessanta, la cooperativa agricola Spazio ha sede dal 2011 a Signoressa di Trevignano, lungo la statale Feltrina, nell'area retrostante il deposito carburanti extrarete di proprietà Eni, che Spazio gestisce fin dalla sua costituzione. Il moderno capannone di Spazio è suddiviso in 1000 mq di magazzino e 400 mq di uffici. La coop conta su una base sociale di 199 soci, che comprende magazzini agricoli, stalle sociali e singoli agricoltori; nel 2016 ha chiuso il bilancio con un fatturato di 28 milioni di euro, in costante crescita. A questi si aggiungeranno i 4 milioni di euro di fatturato di Agraria Favero spa. I settori nei quali è specializzata la cooperativa Spazio sono la fornitura di gasolio e carburanti, prodotti e servizi per viticoltura, floricoltura, zootecnia, colture erbaceee, orto biologico.

"Negli ultimi anni - spiega il direttore di Spazio, Francesco Florian - abbiamo sviluppato notevolmente la parte di consulenza alle aziende agricole, assumendo anche nuovo personale specializzato; inoltre, siamo particolarmente attenti nella ricerca di sementi, concimi e prodotti fitosanitari ad alta sostenibilità, per rispettare la salute ed il benessere dei consumatori". La questione ambientale ed il rapporto di convivenza tra vigneti ed aree abitative sono i temi attuali e del prossimo futuro. Spazio è impegnata, per quanto di sua competenza, nella promozione e nella commercializzazione di prodotti per l'agricoltura biologica e sostenibile, privilegiando nelle sue proposte, tecniche a basso impatto ambientale, biologiche.