Coronavirus: Alessandro Benetton e Sifi donano prodotti per l'idratazione degli occhi

SIFI, la principale società farmaceutica oftalmica italiana con sede a Catania ma controllata dalla 21 Invest di Alessandro Benetton, si è impegnata attivamente nella battaglia contro il COVID-19 e vuole essere a fianco di medici, infermieri e personale sanitario per fronteggiare l' emergenza in corso. E’ stato pertanto predisposto un approvvigionamento ai reparti di oftalmologia dei principali ospedali italiani di prodotti sterili per l'idratazione della superficie oculare e per la prevenzione dei potenziali rischi infettivi.

Come indicato nelle Linee Guida su COVID-19 pubblicate dalla American Academy of Ophthalmology (AAO) "numerosi rapporti suggeriscono che il virus può causare congiuntivite e possibilmente può essere trasmesso dal contatto dell'aerosol con la congiuntiva". Non a caso il primo medico in Cina a diagnosticare il nuovo coronavirus era un oculista ed è riuscito ad individuare l'infezione nella membrana negli occhi dei pazienti contagiati. SIFI desidera essere d’aiuto, sia per combattere i rischi di infezioni oculari che in una situazione così grave devono assolutamente essere ridotti al minimo, che per alleviare i possibili sintomi di secchezza oculare del personale sanitario impegnato senza sosta ed in condizioni estreme.

"Vogliamo essere concretamente al fianco dei medici e di tutto il personale sanitario con un piccolo ma speriamo significativo supporto per aiutarli ad affrontare questa difficile sfida - ha dichiarato Fabrizio Chines, Amministratore Delegato e Presidente SIFI - Con questo gesto vogliamo mostrare il nostro sostegno ai migliaia di operatori della sanità che in queste settimane, con professionalità, coraggio, e senza sosta, stanno lavorando per sconfiggere il virus".

"Reputo molto importante il gesto di SIFI, azienda che ha a cuore il dono della salute e con una forte consapevolezza sociale radicata nella sua attività - commenta Alessandro Benetton, Presidente di 21 Invest - La sensibilità dimostrata dalla nostra partecipata testimonia l’impegno di 21 Invest nel considerare questioni di impatto sociale come parte integrante dell’attività delle società in portafoglio. Un impegno che va oltre il mero investimento e che cerca di stimolare una cultura di valore condiviso. Credo che in questo momento tutti possiamo fare il possibile per alimentare, goccia a goccia, quell’oceano di solidarietà di cui tanto c’è’ bisogno".

