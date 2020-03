Coronavirus, CNA: «Raccordare le iniziative della Prefettura con imprese e sindacati»

«La gestione del nuovo provvedimento governativo evidenzia che c’è la necessità di raccordare le iniziative della Prefettura con quelle delle Associazioni imprenditoriali, che gestiscono i rapporti con le imprese, e con quelle delle organizzazioni sindacali, che gestiscono i rapporti con i lavoratori, al fine di evitare interpretazione della norma, come è successo in questi primi due giorni, non in sintonia con lo spirito del decreto». Lo afferma Giuliano Rosolen, direttore territoriale di CNA Treviso. L’Associazione artigiana, subissata in queste ore di telefonate da parte delle aziende anche non associate che chiedono chiarimenti sul decreto dell’8 marzo scorso, sta dando indicazioni di continuare la propria attività rispettando in modo rigoroso i provvedimenti governativi per contenere il contagio.

CNA ribadisce la richiesta alle Autorità che la valutazione della motivazione degli spostamenti per “comprovate esigenze lavorative” o per “situazioni di necessità” o per “motivi di salute” rimanga pienamente in capo al singolo individuo e alla sua auto responsabilità. Inoltre chiede che i provvedimenti di restrizione vengano sempre calibrati secondo le indicazioni degli esperti sanitari in base all’evoluzione dell’emergenza, e valutati secondo l’efficacia nel contenimento del contagio.