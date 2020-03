Coronavirus e Coldiretti: il mondo agricolo trevigiano unito per la solidarietà

Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso, racconta l’idea del mondo agricolo trevigiano di unirsi per dare un segnale della propria vicinanza alla comunità e soprattutto per acquistare una unità di terapia intensiva per il Ca’ Foncello di Treviso. «Direi che l’idea era nel cuore di tutti i presidenti che hanno aderito all’iniziativa – aggiunge Polegato – Ogni associazione coinvolta ha sempre dimostrato generosità e solidarietà e anche in questo momento era già pronta a dare del suo. La cosa bella è che, invece, di farlo singolarmente lo abbiamo fatto tutti insieme». Così Cia, Coldiretti e Confragricoltura Treviso, Confcooperative Treviso e Belluno, Condifesa TVB e Consorzio agrario di Treviso e Belluno si sono strette attorno al Comune intento di dare il proprio aiuto.

Insieme hanno anche firmato un messaggio al Governatore del Veneto, impegnato nel duro ed estenuante compito di governare e sconfiggere questa emergenza: «Si vuole esprimere unitariamente il più profondo ringraziamento a Lei ed a tutta la sanità regionale per lo strenuo e coraggioso impegno quotidiano profuso a tutela della salute dei cittadini Veneti e non solo – scrivono al presidente Zaia - Abbiamo provveduto a versare una somma sul conto corrente della Regione del Veneto per consentire l’acquisto di una unità di Terapia Intensiva. Certi che con il coraggio e la determinazione che contraddistingue il nostro popolo Veneto usciremo da questa situazione ancora più uniti e forti per riprendere in mano con fiducia le nostre vite e le nostre imprese. Ciò che è certo è che rimarremo al tuo fianco per tutto ciò che potremmo fare». La lettera come detto firmata dai presidenti: Giorgio Polegato, Presidente Coldiretti/Consorzio agrario TV BL, Giuseppe Facchin, Presidente Cia, Giangiacomo Bonaldi, Presidente Confagricoltura Treviso, Valerio Cescon, Presidente Confcooperative e Valerio Nadal, Presidente Condifesa TVB.