Confartigianato Castelfranco: «Facciamoci contagiare dalla nostra artigianalità»

Anche il mondo artigiano è stato travolto dai riflessi dell'allarme e dalle varie misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Corona Virus Covid-19.

“Rappresento il mandamento castellano di un'associazione di categoria che conta 1.165 associati per un volume di affari di oltre 180 Milione di Euro – dichiara Oscar Bernardi, presidente Confartigianato Castelfranco Veneto – e sono giorni che stiamo vivendo con molta preoccupazione. Stiamo rispondendo alle mote telefonate dei nostri soci preoccupati per la quotidianità lavorativa che è cambiata radicalmente, ci sono difficoltà oggettive di trasporti, di spostamenti, di programmazione”. “E' per questo che oggi abbiamo voluto inviare ai nostri soci un messaggio positivo, gli è stato inviato, e abbiamo anche condiviso sui nostri canali social un video intitolato "The Extraordinary Commonplace", le eccellenze manifatturiere italiane realizzato ancora qualche fa dal Ministero dello Sviluppo Economico. In qualche minuto si raccontano le eccellenze italiane e guardandolo percepisci il nostro spunto positivo. L'idea è quella di lanciare una campagna dal titolo 'facciamoci contagiare dalla nostra artigianalità' in senso positivo perché ce la stiamo mettendo tutta per resistere e per programmare guardando e soprattutto guidando il nostro futuro, il nostro lavoro. L’eccellenza artigiana non è solo il fatto di affrontare le cose e lavorare affinché vadano avanti ma è anche quell'eccellenza, appunto, che ci viene riconosciuta nel nostro lavoro, nei nostri prodotti e servizi. E’ quel comparto economico che ha caratterizzato la nostra area e che saprà, ne sono convinto, supportare e superare questo momento. Positività con l'obiettivo centrale di sottolineare quanto influisce nella nostra economia il mondo artigiano”. In conclusione si ricorda che a seguito anche dell'ultimo decreto ministeriale la Confartigianato è a disposizione per chiarimenti ma anche per supportare i soci nell'utilizzo delle misure che il Governo sta mettendo in campo per le aziende.