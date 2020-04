Imprenditori tedeschi donano 10 mila euro per gli ospedali di Treviso e Venezia

Il crowdfunding della Fondazione CMB di CentroMarca Banca, venerdì a mezzogiorno, ha raggiunto l'obiettivo dei 250 mila euro grazie alla donazione di 10 mila euro effettuata dal Lions Club Rheda-Ems di Herzebrock in Germania che raggruppa imprenditori, avvocati, medici, manager tedeschi. Non solo hanno donato, ma in serata hanno mandato anche un video-messaggio che si aggiunge ai 132 volti che hanno contribuito a promuovere la raccolta fondi “Aiutiamo gli ospedali di Treviso e Venezia” promossa dalla Fondazione CMB.

“Da oltre 30 anni ho un fortissimo legame professionale con l'Italia e ho delle grandissime amicizie fra cui quella con Fabrizio Bergamo, tutta la sua famiglia e azienda – racconta nel video messaggio Christian Reckord Lions Club Rheda-Ems - Dopo aver visto l’annuncio di Fabrizio e appreso dai mass media quanto sta accadendo in Italia assieme ai miei amici del Lions Club abbiamo sentito la necessità di renderci utili per i nostri amici italiani. Abbiamo deciso di contribuire e chiedo anche a tutti voi di dare un piccolo contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati dall’iniziativa dando così la possibilità di acquistare delle apparecchiature che possono salvare la vita a dei pazienti di covid-19. Noi vi siamo vicini, siamo felici di aver partecipato a questa bellissima corsa e vi mandiamo un bellissimo abbraccio” conclude Christian Reckord del Lions Club Rheda-Ems .

"Ringrazio il Lions Club e tutti i loro componenti per questa donazione, e Fabrizio Bergamo che ha creduto fin dall'inizio in questa nostra iniziativa - fa sapere il Direttore Generale di CentroMarca Banca Claudio Alessandrini - L'importante cifra arrivata ieri attraverso bonifico nel nostro crowdfunding non è solo una donazione di denaro ma la dimostrazione che non esistono confini territoriali nei momenti di difficoltà. Dieci mila euro importanti che ci hanno consentito di raggiungere l'obiettivo di 250 mila euro che ci eravamo prefissati l' 11 marzo scorso quando eravamo in piena emergenza sanitaria. La nostra sanità ha dimostrato di sapere gestire in maniera egregia una situazione di emergenza mai vista prima d'oggi ma ciò che ci ha colpito è stato il grande coinvolgimento che c’è stato da parte di tutti. 133 persone coinvolte hanno sposato questa nobile causa inviandoci un messaggio video e dimostrando ancora una volta la vera mission del Credito Cooperativo, sostenere e mettere insieme persone di tutte le categorie, dal pensionato, allo studente all'imprenditore alle associazioni, che hanno un grande cuore e una profonda responsabilità sociale" conclude Claudio Alessandrini.

Tra i 133 volti che hanno promosso l’iniziativa anche l’industriale trevigiano, della 3B di Salgareda, Fabrizio Bergamo: “L’emergenza Covid-19 che sta colpendo il nostro paese non ha lasciato indifferenti i nostri amici tedeschi. Voglio ringraziare il gruppo del Lions Club di Herzebrock per la vicinanza e il sostegno dimostrato ai nostri ospedali di Treviso e Venezia attraverso l’iniziativa di Centromarca Banca. Un grazie speciale va al mio amico Christian Reckord che è stato il promotore di questo bellissimo gesto di generosità". I 200 mila euro (50 mila euro sono già stati anticipati alle due Aulss) verranno consegnati la prossima settimana

QUALCHE DATO SU LIONS CLUB TEDESCO

Il Lions Club Rheda-Ems di Herzebrock fa parte del Lions International, la più grossa organizzazione di club di servizio. Ciò che viene donato è il frutto di quanto raccolto tra gli imprenditori che contribuiscono in maniera autonoma. Il club è stato fondato nel 2000 e raccoglie i soldi per le donazioni attraverso tre attività principali legate al sociale: la tradizionale gita in bicicletta del primo maggio (quest’anno rinvita); il calendario di Natale e la vendita di vin brulé, zuppe e panini caldi al mercato di Natale di Rheda.

Fra i vari progetti degli ultimi anni che hanno supportato e donato: libri per asili e scuole elementari locali; scuole locali con programmi di prevenzioni a droghe e violenza; lezioni di tedesco per bambini immigrati in una scola elementare; vari supporti per famiglie in stato di emergenza; iniziativa di ammalati di Parkinson a Rheda; vari progetti internazionali (ad esempio per il terremoto di Haiti con zaini per filtraggio di acqua) e la costruzione di un centro scolastico in Africa.