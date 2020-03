Maschere da snorkeling trasformate per proteggere i medici

Il mondo della progettazione continua a usare competenze tecniche e creatività per dare il proprio contributo in questa situazione di emergenza. Succede anche a Bentivoglio (BO), nella sede di Solid Energy, dove l’Ing. PhD Claudio Pavan, e l’Ing. Vito Zaccaria, partendo dal progetto open source di Isinnova per l’Ospedale di Brescia, hanno rivisto e adattato le macchine da snorkeling come respiratori per i pazienti. Ma non si sono fermati qui: «Dal confronto coi medici -spiegano- è emerso che la criticità maggiore di questi giorni è la mancanza di dispositivi di sicurezza per i medici e gli infermieri. Abbiamo quindi cercato di risolvere il problema trasformando queste apparecchiature in dispositivi di protezione. La stessa maschera Decathlon è stata quindi collegata, tramite un connettore stampato in 3D, a due filtri che si trovano regolarmente in commercio. In questo modo la maschera copre perfettamente le aree del viso più a rischio contagio, bocca naso e occhi, e consente di respirare in sicurezza pur continuando la propria attività».

«Oltre a progettare un sistema efficace -continuano- abbiamo cercato di usare componenti che fossero reperibili sul mercato, per rendere la soluzione più pratica e veloce da realizzare. I filtri usati, ad esempio, sono facilmente reperibili in commercio e non richiedono un ricambio continuo, possono funzionare continuativamente oltre un mese. Testato il funzionamento con l’ospedale di Sassuolo, stiamo procedendo con la stampa e la consegna dei dispositivi anche ad altri ospedali emiliani, come il Bellaria di Bologna».

Solid Energy è parte di THE3DGROUP, un gruppo di aziende specializzate nell’innovazione digitale in 3D e questo contribuirà ad ampliare ulteriormente i vantaggi dell’iniziativa. Dalla sede principale di Treviso il Presidente del Gruppo Roberto Rizzo spiega “Abbiamo 13 sedi in giro per l’Italia, e abbiamo attivato gli altri centri per poter portare questa innovazione e provvedere alla stampa nelle nostre fabbriche digitali in tutto il Paese: abbiamo una capacità di 500 pezzi al giorno.

Rizzo, che è anche Presidente del Consorzio Universo Treviso Basket, crede molto nell’importanza delle imprese per contribuire all’emergenza, ognuna mettendo in campo le proprie competenze: «A Treviso abbiamo la sede di SolidWorld e a Ponzano Tecnologia & Design, uno dei più importanti centri di stampa 3D in Italia, e abbiamo già cominciato a stampare per alcuni ospedali in Friuli. Siamo in contatto con la Regione del Veneto e in grado di poter aiutare anche gli ospedali del nostro territorio».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.