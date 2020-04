Piave Servizi, dal 30 marzo stop agli interessi di mora sulle bollette

Piave Servizi comunica la sospensione delle sanzioni di mora applicate alle 45mila bollette in scadenza il 30 marzo scorso: il provvedimento, emerso grazie al confronto con gli altri gestori del Servizio Idrico Integrato in Veneto, è stato preso in attesa di ulteriori direttive da parte dell’Autorità competente ARERA. Sarà inoltre concessa a cittadini e attività in difficoltà la formula di rateizzazione dei pagamenti a costo zero.

«Piave Servizi è cosciente dei disagi vissuti in questi giorni dai propri utenti – spiega il Presidente Alessandro Bonet – anche nelle piccole azioni quotidiane come il pagamento di una bolletta. L’attenzione dell’Azienda nei confronti delle esigenze del territorio rimane tra i principali obiettivi di gestione, assicurando regolarità, qualità e continuità del servizio, nonostante la limitazione dell’operatività in ottemperanza al decreto volto al contenimento della diffusione del Covid-19».