Coronavirus, i negozi Meggetto riaprono i reparti di calzature per bambini

Finalmente Treviso comincia a rivivere. Grazie all’ultima ordinanza regionale, anche i negozi di calzature che vendono scarpe per bambini potranno aprire dal lunedì al venerdì. «È un passo che ci fa ben sperare e ci fa riassaporare un po’ di libertà persa - dichiara Elisa Meggetto, titolare degli omonimi negozi di calzature e pelletteria - I nostri negozi, dopo un lungo periodo di chiusura, riapriranno il reparto bambino di tutti i negozi in provincia di Treviso, Venezia, Padova e Udine e di quelli in centro a Padova e Treviso con l’insegna Gallery Meggetto. La sicurezza dei clienti e dello staff sarà comunque sempre al primo posto. Lo staff, formato quasi per la totalità da donne, indosserà mascherina e guanti e gli spazi saranno costantemente sanificati. Dopo un periodo buio comiciamo a intravedere uno spiraglio di luce che ci da carica e forza!».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.