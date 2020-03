Coronavirus, monta la protesta dei metalmeccanici trevigiani

Solo nell'ultima settimana (dal 9 al 13 marzo alle ore 12.00) e con un’accelerazione dall'ultimo DPCM dell'11 marzo sono arrivate 32 domande di Cigo. Dal 24 febbraio al 6 marzo erano 15 di richieste di Cigo. “Siamo tutti in attesa del decreto sugli ammortizzatori per l’emergenza COVID-19 nella speranza che siano retroattivi, nel frattempo si utilizzano gli strumenti ordinari. Di certo la situazione di crisi che si stava già registrando da fine 2019 inizio 2020 si è ulteriormente aggravata e la crisi sanitaria si aggiunge alla crisi economica” afferma il Segretario Generale della FIOM CGIL di Treviso Enrico Botter.

“In questi giorni, in queste ore, in tutte le fabbriche dove è presente il sindacato abbiamo un presidio di fabbrica operativo grazie allo straordinario impegno dei nostri Rsu e Rls, dove non c'è il sindacato nessuno sa cosa stia accadendo veramente – sottolinea preoccupato Botter. La FIOM CGIL di Treviso ha inoltre provato a tracciare una mappa della situazione nelle fabbriche della Marca, tenendo conto che in molte aziende si sta ancora trattando e la situazione varia di ora in ora.

Aziende oggi in sciopero:

Electrolux di Susegana

Irca-Rica - Gruppo Zoppas

Sipa - Gruppo Zoppas (blocco straordinari per oggi e per domani e sciopero da lunedì)

Sole di Oderzo

Modular

Irinox (in sciopero da oggi pomeriggio con previsione di attivazione Cigo da lunedì)

Stiga (exGGP; i lavoratori si sono rifiutati di entrare in fabbrica, è stato raggiunto un accordo sulle ferie)

CMA (in sciopero da oggi pomeriggio)

Chiusura/riduzione con Cigo e/o accordi ferie residue-permessi annui retribuiti: (sottolineate le più significative)

De’ Longhi (chiusa fino a lunedì, da martedì si riparte con la rimodulazione delle attività)

Texa

Somec

Flextronics

Ht

Rimodulazione attività e smart working impiegatizio spinto: in quest'ultimo caso la situazione è cambiata da lunedì, come richiesto dai Sindacati ad Assonindustria Venetocentro (sottolineate le più significative)

Berco

Permasteelisa

Smartest (in smart working praticamente tutta l'azienda)

Breton

Inglass

Stam

NTT DATA

Applied Materials

Mehits

Golfetto Sangati

Siram

Fisher&Paykel

Gruppo Ali

Dab Pumps

Faber

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.