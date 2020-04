Coronavirus, Tecnica Group prolunga lo stop delle attività fino al 20 aprile

Alla luce della situazione contingente, Tecnica Group ha deciso di prorogare fino al 20 aprile le misure di sicurezza attivate per proteggere i propri dipendenti e contribuire a ridurre le potenziali occasioni di diffusione del Covid-19. Confermata quindi per le prossime due settimane la chiusura del quartier generale di Giavera del Montello. Sono chiuse inoltre le sedi principali in Austria, Germania, USA, Francia e Svizzera, mentre sono ancora funzionanti i siti produttivi in Ungheria e Ucraina. L’azienda ha affinato le procedure di smart working, con particolare attenzione ai nuovi piani di coordinamento tra produzione e distribuzione, mantenendo anche dei piccoli presidi in magazzino e in R&D. L’obiettivo è essere pronti a ripartire velocemente appena sarà possibile, così da garantire al meglio le forniture dei materiali in vista della prossima stagione invernale.

