Gli industriali ricercano sei donne under 30: ecco i corsi per blogger e youtuber

Insegnare alle donne come si diventa una blogger o una youtuber, renderle protagoniste del cambiamento e della "rivoluzione 4.0" facendo acquisire loro i segreti della scrittura creativa biografica e autobiografica, ma anche portandole a conoscenza delle moderne tecnologie digitali (video e social media) fondamentali per l'elaborazione multimediale dei materiali. È uno degli obiettivi di "Donne in rinascita 4.0", l'ultima iniziativa messa in campo dagli industriali trevigiani e rivolta alle under 30 di tutta la Regione. Si tratta di un corso gratuito (sei i posti a disposizione) finanziato dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo a favore della crescita e dell'occupazione. La selezione delle candidate avverrà il 24 settembre presso UNIS&F Lab, in via Venzone.

Il percorso durerà 120 ore, parte delle quali avranno luogo nel laboratorio esperienziale di UNIS&F, la società degli industriali che si occupa di servizi alle imprese e formazione. Le partecipanti impareranno a utilizzare efficacemente la creatività in ambito professionale d'impresa e acquisiranno le cosiddette "competenze trasversali" sempre più ricercate dal mondo del lavoro. Le under 30 impareranno a gestire correttamente un'intervista orale e lo faranno con delle insegnanti d'eccezione: un gruppo di donne di successo, volti noti del mondo dell'imprenditoria trevigiana e veneta. "Le imprenditrici che coinvolgeremo in questo percorso sono donne testimoni di storie imprenditoriali di successo economico e personale che stanno lavorando e impegnandosi per dare spazio e voce ai propri sogni, riuscendo a mantenere il delicato equilibro tra sfera privata e sfera lavorativa. – spiega Sabrina Carraro, Presidente di UNIS&F - Ogni storia d’impresa al femminile, che sarà raccontata dalle protagoniste, ci segnala che, per quanto la parità di genere non sia ancora una conquista completamente acquisita, è in atto un cambiamento epocale che merita un adeguato spazio di racconto è che sarà spia ad alto potenziale motivazionale per le giovani che si metteranno in gioco".

Le imprenditrici accoglieranno le partecipanti al corso all'interno delle loro aziende, per raccontare le loro esperienze passate e presenti con una forte proiezione verso il futuro, cercando di cogliere e trasmettere gli elementi necessari per capire e adeguarsi al continuo cambiamento. Il percorso formativo inizierà dopo la fase di selezione del 24 settembre e si concluderà nel mese di novembre. Le lezioni si terranno nelle sedi delle aziende coinvolte, presso la sede UNIS&F in Piazza delle Istituzioni e nel Lab in via Venzone, a Treviso. Per informazioni scrivere a areagiovani@unisef.it o telefonare allo 0422-916421.