Inserimento lavorativo per 7 giovani: parte il corso per cucitori-campionaristi

C’è tempo fino al 19 giugno per presentare la domanda di partecipazione alla work experience di tipo professionalizzante, chiamata “Addetto/a alla cucitura–campionarista”, a cui 7 giovani maggiorenni potranno accedere, previa selezione. Le lezioni, che si svolgeranno a Treviso, partiranno entro il 30 giugno. Il percorso è incentrato sulla formazione professionale della figura del campionarista, ruolo chiave che si pone come intermediario tra le aziende produttrici e i commercianti al dettaglio, all’interno del settore moda – abbigliamento.

Oltre al corso di formazione della durata di 120 ore, ogni candidato avrà diritto a un orientamento specialistico individuale e a un tirocinio all’interno di un’azienda tessile della durata di 3 mesi retribuito con un’indennità di partecipazione di 450 euro mensili. Alla fine del percorso i giovani saranno inoltre supportati nel processo di inserimento in azienda. La domanda di adesione dovrà pervenire entro le ore 12 del 19 giugno 2020 all’indirizzo e-mail info@formaset.com, allegando la domanda di partecipazione scaricabile nel sito www.formaset.com, il curriculum vitae in formato Europass, fotocopia del titolo di studio o relativa autocertificazione, la copia fronte retro della carta di’identità e del codice fiscale e la copia del Patto di Servizio Garanzia Giovani e relativa DID rilasciata dal centro per l’impiego. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0415067130 o scrivere una mail a info@formaset.com.