Un corso di educazione finanziaria per aiutare i risparmiatori trevigiani

Otto risparmiatori italiani su dieci chiedono una maggiore consapevolezza finanziaria e si dicono favorevoli a programmi di educazione mirati. Per andare incontro a questa esigenza Alleanza Assicurazioni organizza a Valdobbiadene (ore 18.45, Cantina Gemin Via Erizzo, 187) un “investment day”: una giornata dedicata ad approfondire conoscenza ed evoluzione dei mercati finanziari.

Il meeting rientra in un ciclo di incontri dedicati alla cultura finanziaria che Alleanza Assicurazioni, leader nel risparmio e nella previdenza e da 120 anni al fianco delle famiglie italiane, organizza sull’intero territorio nazionale per mettere a disposizione dei cittadini la propria competenza ed esperienza. Alleanza promuove la sensibilizzazione sull’educazione finanziaria e fornisce in merito conoscenze di base e strumenti idonei per una maggiore familiarizzazione con prodotti e regole talvolta di difficile comprensione specie nella complessità del contesto economico attuale. In Veneto Alleanza Assicurazioni conta oltre 123.630 clienti, attraverso 84 sedi tra Agenzie e punti operativi, distribuiti capillarmente in tutta l’area, che impiegano oltre 596 consulenti assicurativi. Il Veneto raccoglie il 9,5% dei premi della compagnia e dal 2015 ha segnato una crescita a doppia cifra del 20%.