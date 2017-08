Corso gratuito con tirocinio per disoccupati: Certottica qualifica il settore occhialeria

TREVISO Certottica garantisce un turn over altamente qualificato alle occhialerie: l’ultima proposta affinata dall’Area Formazione è il percorso specifico per "Tecnico addetto alle macchine a controllo numerico", una figura professionale molto ricercata che fino ad ora ha acquisito il proprio know-how sul campo, senza poter giovare di formazione dedicata e completa. Il tecnico in questione, infatti, è in grado di programmare e lavorare su macchinari molto complessi, deve saper attrezzare e manutenere la strumentazione, verificare i pezzi e comprenderne le difettosità, leggere e interpretare i disegni meccanici costruttivi e altri dettagli collegati alla tipologia di occhiali lavorati. Per ottenere queste capacità i 12 candidati che passeranno la selezione dovranno svolgere 300 ore di formazione e 300 ore di stage in modalità di alternanza aula e training on the job, in modo da applicare in “tempo reale” le nozioni acquisite ed arrivare pronti all’esame finale per il conseguimento della qualifica.

C’è da ricordare che questo percorso è rivolto a persone disoccupate ed è gratuito in quanto inserito nell’offerta di un macro-progetto che è stato finanziato per il settore occhialeria allo scopo sia di aggiornare le persone occupate che sia di formate nuove figure professionali. Le selezioni avranno luogo a Certottica (Z.I. Villanova 7/a – Longarone) il 14 settembre 2017, mentre l’avvio del corso è previsto per il 25 settembre (si segnala che le imprese ospitanti il tirocinio hanno sede nelle province di Belluno e Treviso). Per partecipare alla selezione, la richiesta può essere inviata via mail a formazione@certottica.it oppure è possibile contattare lo staff dell’Area allo 0437/573157. I dettagli del corso sono disponibili nella pagina Facebook “Certottica Area Formazione” e sul sito www.certottica.it (corsi in partenza). Dal 14 al 27 agosto gli uffici rimarranno chiusi e le richieste verranno esaminate a partire da lunedì 28 agosto.