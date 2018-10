Crédit Agricole FriulAdria partner dell’Associazione “Treviso, Ricerca, Arte”

Dal 2007, anno in cui è entrata a far parte del Gruppo Crédit Agricole, FriulAdria ha costantemente rafforzato la propria presenza in Veneto connotandosi per l’attenzione ai temi dell’innovazione sociale e della sostenibilità ambientale ed economica.

In questo percorso di sviluppo la banca ha avviato delle partnership importanti con interlocutori qualificati del territorio, come l’Università Ca’ Foscari di Venezia, il festival Digital Meet e i Ted operanti a livello provinciale.

La scelta di sostenere l’Associazione “Treviso, Ricerca, Arte” e di attivare una proficua collaborazione a sostegno del Centro di Arte Contemporanea di Treviso rappresenta uno degli interventi più significativi e coerenti con il posizionamento strategico della banca.

Per un istituto quotidianamente impegnato a dimostrare con i fatti i valori aziendali della centralità del cliente, della sensibilità territoriale e della spinta all’innovazione, l’incontro con TRA si configura come l’affiancamento a un partner con la stessa visione e con la stessa apertura verso il cambiamento.

“Crediamo nell’innovazione, nella creatività, nelle idee che scardinano abitudini consolidate e spingono ad uscire dalle zone di comfort – ha osservato il direttore generale di Crédit Agricole FriulAdria Carlo Piana – In questo senso nell’Associazione ‘Treviso, Ricerca, Arte’ abbiamo individuato un codice genetico simile al nostro e abbiamo deciso di affiancarne le attività del Centro di Arte Contemporanea, con l’obiettivo di promuovere una crescita che dalla cultura può irradiarsi alla società e all’economia. La logica di laboratorio di TRA e gli stimoli derivanti dalla contaminazione richiamano l’esperienza dei Villaggi di Crédit Agricole, ovvero gli incubatori di start up innovative che stiamo realizzando in Italia, uno dei quali vedrà la luce nel Nord Est”.